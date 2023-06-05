РИАН: российские военные ударили по позициям ВСУ, находящимся под Херсоном в устье Днепра

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Украинское подразделение, дислоцированное в устье Днепра под Херсоном, подверглось артиллерийскому удару со стороны группировки "Днепр" ВС РФ. Об этом проинформировало агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в военных кругах.

Фото: trinixy.ru

В результате нанесённого удара украинская сторона понесла потери в количестве 18 человек убитыми, ещё 14 были ранены. Плюс к этому украинское подразделение лишилось установки "Град" с экипажем.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: РСЗО БМ-21 "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: 18 военнослужащих ВСУ уничтожены, 14 — получили ранения различной степени тяжести", — сказано в сообщении.

Источник добавил, что лично ему известно и о потерях ВСУ на Каховском направлении, где около населённого пункта Ударник были ликвидированы 3 ВСУшников, 4 человека получили ранения, а также был выведен из строя 120-мм миномётный расчёт вместе с боекомплектом.