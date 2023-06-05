Украинская армия по-прежнему держит оборону, переходя в наступление на ряде направлений. Такой информацией поделилась заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Заместитель министра утверждает, что контрнаступательные действия украинских военных являются элементом оборонительной операции.
"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала замглавы ведомства в своём Telegram-канале.
Маляр уточнила, что главные события сейчас продолжают происходить на Артёмовском направлении. Что же касается южного участка линии соприкосновения, то там ведутся перестрелки "местного значения".
Ранее 5 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что контрнаступление ВСУ ещё не началось, поскольку никакой информации о наступательных действиях украинской армии у них нет.
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