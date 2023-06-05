В Киеве сообщили, что ВСУ перешли в наступление на ряде направлений

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия по-прежнему держит оборону, переходя в наступление на ряде направлений. Такой информацией поделилась заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Фото: starsity.ru

Заместитель министра утверждает, что контрнаступательные действия украинских военных являются элементом оборонительной операции.

"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала замглавы ведомства в своём Telegram-канале.

Маляр уточнила, что главные события сейчас продолжают происходить на Артёмовском направлении. Что же касается южного участка линии соприкосновения, то там ведутся перестрелки "местного значения".

Ранее 5 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что контрнаступление ВСУ ещё не началось, поскольку никакой информации о наступательных действиях украинской армии у них нет.