Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил почему киевский режим подорвал Каховскую ГЭС.
Целью действий украинских боевиков является стремление перебросить часть сил с херсонского направления в район наступательных действий. Вызвано это было отсутствием успехов в наступлении.
Кроме того, отметил глава российского оборонного ведомства, на правом берегу Днепра Киев приступил к строительству оборонительных сооружений, что свидетельствует о переходе к обороне на данном участке.
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