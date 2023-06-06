Шойгу рассказал с какой целью Киев подорвал Каховскую ГЭС

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил почему киевский режим подорвал Каховскую ГЭС.

Фото: РИА Новости

Целью действий украинских боевиков является стремление перебросить часть сил с херсонского направления в район наступательных действий. Вызвано это было отсутствием успехов в наступлении.

Кроме того, отметил глава российского оборонного ведомства, на правом берегу Днепра Киев приступил к строительству оборонительных сооружений, что свидетельствует о переходе к обороне на данном участке.