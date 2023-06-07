Украина уже давно обещала "великое наступление", и вроде уже что-то начала.
Об этом в своём Telegram-канале пишет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, никаких неожиданностей не произошло, поскольку выбор у Киева отсутствует. Но наступать надо, ведь надо оправдывать деньги и оружие, полученные от Запада.
"Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль", — отметил экс-президент РФ.
Он отметил, что киевский режим могут обвинить в воровстве денег американских налогоплательщиков. А ликвидируют их, как всегда, чужими руками: отдадут приказ "шлёпнуть наркомана", а потом подвесят за ноги вместе с его прихвостнями, как Дуче и его хунту на площади в Милане.
"Выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных", — подчеркнул Медведев.
Но недооценивать противника нельзя, Запад, который его поддерживает, готов на всё, чтобы стереть Россию с лица земли, уверен замглавы Совета безопасности. А значит, ВС РФ надо остановить неприятеля, а затем начать контрнаступление.
Цель России — полное низложение нацистского режима, окопавшегося в стране 404, подытожил Дмитрий Медведев.
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