Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый действовал в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины. Он собирал сведения об объектах военной инфраструктуры региона, а также о правоохранительных органах. Данные он передавал украинской стороне.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник будет судим по статье государственная измена, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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