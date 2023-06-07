В Приморском крае задержан местный житель, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости

Подозреваемый действовал в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины. Он собирал сведения об объектах военной инфраструктуры региона, а также о правоохранительных органах. Данные он передавал украинской стороне.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник будет судим по статье государственная измена, ему грозит пожизненное лишение свободы.