В Донецкой народной республике средства противовоздушной обороны России сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Никифоровка. Кроме того, вблизи населенного пункта Любицкое в Запорожской области был сбит истребитель МиГ-29.
Напомним, во вторник, 6 июня, вооруженные силы России нанесли удар по складам с боеприпасами трех бригах вооруженных сил Украины на оккупированных территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.
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