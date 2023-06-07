Российские ПВО сбили два украинских истребителя

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Донецкой народной республике средства противовоздушной обороны России сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Никифоровка. Кроме того, вблизи населенного пункта Любицкое в Запорожской области был сбит истребитель МиГ-29.

Напомним, во вторник, 6 июня, вооруженные силы России нанесли удар по складам с боеприпасами трех бригах вооруженных сил Украины на оккупированных территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.