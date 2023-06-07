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Кнутов рассказал, какое "секретное" оборудование захватили бойцы "Востока" в зоне СВО

1:18
Силовые структуры

Бойцы батальона "Восток" захватили в зоне СВО канадское оборудование для поиска дронов, не имеющее аналогов, сообщил комбат Александр Ходаковский. Что оно из себя представляет, объяснил в беседе с Pravda.Ru военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов рассказал, какое "секретное" оборудование захватили бойцы "Востока" в зоне СВО
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"По большому счёту, захвачен комплект, который является, по сути, пеленгатором — определяет, откуда исходит сигнал управления беспилотником. И есть, вероятно, небольшая радиолокационная станция, которая может обнаруживать дрон. То есть сам по себе комплект, конечно, представляет интерес с военной точки зрения. Но это не что-то сверхуникальное", — отметил эксперт.

Позитивный момент, по его мнению, наоборот, в том что российские специалисты сейчас смогут посмотреть частоты, выяснить как работает этот "аппарат" и создать соответствующие системы радиоэлектронной борьбы, которые позволят подавлять подобного типа оборудование.

"С другой стороны, мы сможем сделать нечто подобное, если в этом будет военная целесообразность. Это достаточно успешная операция. Но говорить, что этот пеленгатор — что-то сверхъестественное, я бы не стал", — заключил собеседник издания.

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Антидроновое ружье, которое действительно выполняет свои задачи
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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