Кошкин оценил массированные удары ВКС РФ по Украине: "Залужный сделал эту тему актуальной"

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) всё чаще пытаются прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Также киевское руководство готовит теракты и атакует российские регионы при помощи ударных беспилотников. На этом фоне российская авиация начала поражать центры принятия решений на Украине. Об этом сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В.Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru.

Фото: goodfon.ru

Интенсивное нанесение ударов по узлам связи, пунктам управления ВСУ и по объектам критической инфраструктуры началось после того, как объединённая группировка российских войск перешла под командование генерала Сергея Суровикина.

"Он принял командование, а на следующий день уже были нанесены мощные удары по объектам Украины", — отметил Кошкин.

Однако тема массированных ударов ВКС РФ стала более актуальной после загадочной истории с пропажей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Все были уверены, что он находится в критическом состоянии после очередной атаки. Накануне президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета безопасности Украины, где якобы присутствовал и сам главком.

"Но так ли это? Может быть, это фотошоп или снимок старого заседания", — отметил политолог.

Кошкин подчеркнул, что в последнее время удары стали более эффективными, и практические все ракеты достигают целей. В определении точных координат объектов ВСУ России помогает орбитальная группа спутников, которая проводит независимую разведку, полагает специалист. Кроме того, вычислить секретные бункеры противника можно при помощи перемещения военной техники и автомобилей.

"С каждым днём манёвры ВКС РФ становятся более эффективными, а работа военнослужащих на передовой демонстрирует успех в ходе боевых действий. Совокупность усилий приводит к высокому результату с нашей стороны", — заключил собеседник Pravda.Ru.