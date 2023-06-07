Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) всё чаще пытаются прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Также киевское руководство готовит теракты и атакует российские регионы при помощи ударных беспилотников. На этом фоне российская авиация начала поражать центры принятия решений на Украине. Об этом сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В.Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru.
Интенсивное нанесение ударов по узлам связи, пунктам управления ВСУ и по объектам критической инфраструктуры началось после того, как объединённая группировка российских войск перешла под командование генерала Сергея Суровикина.
"Он принял командование, а на следующий день уже были нанесены мощные удары по объектам Украины", — отметил Кошкин.
Однако тема массированных ударов ВКС РФ стала более актуальной после загадочной истории с пропажей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Все были уверены, что он находится в критическом состоянии после очередной атаки. Накануне президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета безопасности Украины, где якобы присутствовал и сам главком.
"Но так ли это? Может быть, это фотошоп или снимок старого заседания", — отметил политолог.
Кошкин подчеркнул, что в последнее время удары стали более эффективными, и практические все ракеты достигают целей. В определении точных координат объектов ВСУ России помогает орбитальная группа спутников, которая проводит независимую разведку, полагает специалист. Кроме того, вычислить секретные бункеры противника можно при помощи перемещения военной техники и автомобилей.
"С каждым днём манёвры ВКС РФ становятся более эффективными, а работа военнослужащих на передовой демонстрирует успех в ходе боевых действий. Совокупность усилий приводит к высокому результату с нашей стороны", — заключил собеседник Pravda.Ru.
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Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.