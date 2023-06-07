Пушилин: украинские подразделения пытались прорваться сквозь российскую линию обороны в ДНР

ВСУ осуществили попытку прорвать линию обороны в ДНР, однако российским военным удалось купировать этот натиск. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Фото: РБК

Пушилин рассказал, что условия, в которых приходится сражаться российским подразделениям, очень сложные, к тому же украинская сторона получила от Запада новую технику, поэтому без потерь обойтись невозможно.

Однако потери ВСУ, пытавшихся прорвать российскую линию обороны на разных участках линии соприкосновения, намного больше, подчеркнул врио главы ДНР.

Самое плохое, что в этой попытке наступления украинской стороной было использовано впечатляющее количество западного вооружения.

"Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы", — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Врио главы ДНР объяснил, что отражение атаки противника российскими военными стало возможным благодаря слаженной работе разных подразделений, а также их чёткому взаимодействия с артиллерией и авиацией.