Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Рыбарь" заявил, что контрнаступление ВСУ началось ещё месяц назад
Топ 5 цветов в июне: что цветет в этом месяце
Абсолютно новая Lada Granta Sport попала на фото
Ходаковский: ВСУ ещё не выдохлись, но ломаются и впадают в состояние фрустрации
Daily Express: Запад рискует разгневать Путина после разрушения Каховской ГЭС
Курьера из Украины задержали в Швейцарии за необычный груз
Стало известно о состоянии 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта: артистку готовят к операции
Кадры уничтожения британской бронетехники при наступлении ВСУ на Новодонецкое
52-летняя Кристина Орбакайте поразила поклонников своим внешним видом: моложе своих лет

Пушилин: украинские подразделения пытались прорваться сквозь российскую линию обороны в ДНР

Силовые структуры

ВСУ осуществили попытку прорвать линию обороны в ДНР, однако российским военным удалось купировать этот натиск. Об этом проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: украинские подразделения пытались прорваться сквозь российскую линию обороны в ДНР
Фото: РБК

Пушилин рассказал, что условия, в которых приходится сражаться российским подразделениям, очень сложные, к тому же украинская сторона получила от Запада новую технику, поэтому без потерь обойтись невозможно.

Однако потери ВСУ, пытавшихся прорвать российскую линию обороны на разных участках линии соприкосновения, намного больше, подчеркнул врио главы ДНР.

Самое плохое, что в этой попытке наступления украинской стороной было использовано впечатляющее количество западного вооружения.

"Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы", — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Врио главы ДНР объяснил, что отражение атаки противника российскими военными стало возможным благодаря слаженной работе разных подразделений, а также их чёткому взаимодействия с артиллерией и авиацией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Последние материалы
Ходаковский: ВСУ ещё не выдохлись, но ломаются и впадают в состояние фрустрации
Daily Express: Запад рискует разгневать Путина после разрушения Каховской ГЭС
Курьера из Украины задержали в Швейцарии за необычный груз
Стало известно о состоянии 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта: артистку готовят к операции
Как быстро справиться с запором в домашних условиях
Кадры уничтожения британской бронетехники при наступлении ВСУ на Новодонецкое
52-летняя Кристина Орбакайте поразила поклонников своим внешним видом: моложе своих лет
Наступление ВСУ на Запорожском фронте обернулось для них кровавым провалом
МК: боец ВС РФ "Мазур" назвал цели взрыва Каховской ГЭС националистами ВСУ
Еда, бензин, лёгкий шопинг: Фёдору Смолову на жизнь достаточно 400 тысяч рублей в месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников