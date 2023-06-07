Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Макгрегор счёл бесчеловечными слова Блинкена о Путине и украинском конфликте
Первый сюжет уволенного журналиста Такера Карлсона вызвал ажиотажный интерес американцев
The Guardian: бывший глава НАТО заявил, что альянс может ввести войска на Украину
МК: Зеленский в шоке из-за того, что Турция потребовала международного расследования взрыва Каховской ГЭС
Татьяна Буланова объяснила выбор белого пышного платья на свадьбу желанием стать принцессой
Бывший ведущий Fox News Карлсон сравнил Зеленского с "крысой", наградив его и другими нелестными эпитетами
Кедми: Владимир Путин уже заложил основу глобальной трагедии Запада
"РВ": ВСУ "продавливают фронт" у Орехово-Зуево в Подмосковье
Military Watch: РФ вызвала тревогу в Германии с помощью видео с Leopard 2

МК: Дандыкин оценил версию о подрыве плотины Каховской ГЭС с помощью катеров-камикадзе

2:19
Силовые структуры

Турецкие источники активно обсуждают версию о возможном подрыве плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с использованием беспилотных катеров-камикадзе. Данная гипотеза предполагает, что взрыв катеров вызвал вторичную детонацию, разрушив створки плотины и основное здание станции.

МК: Дандыкин оценил версию о подрыве плотины Каховской ГЭС с помощью катеров-камикадзе
Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечает, что беспилотные катера-камикадзе способны нести значительное количество взрывчатых веществ. Однако отмечает, что плотина имеет прочное бетонное основание высокого качества. Разрушение створок и массивного здания ГЭС указывает на вероятность атаки сверху, возможно, с использованием реактивной системы залпового огня "Ольха" или американских реактивных систем HIMARS. ВСУ, нацеленные на эту точку, могли предварительно прицельно нанести удары по затворам. Эксперт также не исключает возможности комбинированных ударов, включающих и беспилотные катеры-камикадзе, и реактивные системы залпового огня.

Капитан Дандыкин в беседе с "МК" охарактеризовал произошедшее как акт экологического фашизма. Он высказал мнение, что украинская сторона старалась нанести ущерб и наказать местное население, бомбардируя гражданское население, пытающееся эвакуироваться. Он сравнил действия ВСУ с терактом на Крымском мосту, устроенным ранее.

Дандыкин предположил, что украинская сторона могла таким образом оправдаться перед западными союзниками за свои провальные наступления. Он отметил, что экологическая катастрофа, вызванная подрывом плотины Каховской ГЭС, не вызывает особого волнения на Западе, так как это не касается их людей.

Эксперт отметил, что украинская армия может попытаться высадиться на подтопленную Кинбурнскую косу в районе Очакова, которая сейчас находится под контролем российских сил. Однако он уверен в прочности обороны. Дандыкин также указал, что военные Украины могут попытаться захватить плацдарм на левом берегу, но уровень воды и наличие противотанковых мин делают эту операцию сложной и рискованной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Последние материалы
Military Watch: РФ вызвала тревогу в Германии с помощью видео с Leopard 2
Вдогонку к отступившим всушникам летят планирующие авиабомбы ФАБ-500
Зеленский: график начала движения ВСУ утверждён, решение принято
Зеленский признался, что возмущён реакцией ООН и Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС
МК: Зеленский прорывает плотину и раздражённый Запад начал тыкать носом президента Украины
Вишнёвые косточки: как их эффективно удалять из вишен
Генерал США Милли считает, что конфликт на Украине продлится "в течение значительного времени"
Эндокринолог Русанов назвал продукты, мешающие похудению
Пушилин: украинские подразделения пытались прорваться сквозь российскую линию обороны в ДНР
Зачем нам Украина? В США и Европе растут пророссийские настроения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников