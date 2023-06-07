МК: Дандыкин оценил версию о подрыве плотины Каховской ГЭС с помощью катеров-камикадзе

2:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Турецкие источники активно обсуждают версию о возможном подрыве плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с использованием беспилотных катеров-камикадзе. Данная гипотеза предполагает, что взрыв катеров вызвал вторичную детонацию, разрушив створки плотины и основное здание станции.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечает, что беспилотные катера-камикадзе способны нести значительное количество взрывчатых веществ. Однако отмечает, что плотина имеет прочное бетонное основание высокого качества. Разрушение створок и массивного здания ГЭС указывает на вероятность атаки сверху, возможно, с использованием реактивной системы залпового огня "Ольха" или американских реактивных систем HIMARS. ВСУ, нацеленные на эту точку, могли предварительно прицельно нанести удары по затворам. Эксперт также не исключает возможности комбинированных ударов, включающих и беспилотные катеры-камикадзе, и реактивные системы залпового огня.

Капитан Дандыкин в беседе с "МК" охарактеризовал произошедшее как акт экологического фашизма. Он высказал мнение, что украинская сторона старалась нанести ущерб и наказать местное население, бомбардируя гражданское население, пытающееся эвакуироваться. Он сравнил действия ВСУ с терактом на Крымском мосту, устроенным ранее.

Дандыкин предположил, что украинская сторона могла таким образом оправдаться перед западными союзниками за свои провальные наступления. Он отметил, что экологическая катастрофа, вызванная подрывом плотины Каховской ГЭС, не вызывает особого волнения на Западе, так как это не касается их людей.

Эксперт отметил, что украинская армия может попытаться высадиться на подтопленную Кинбурнскую косу в районе Очакова, которая сейчас находится под контролем российских сил. Однако он уверен в прочности обороны. Дандыкин также указал, что военные Украины могут попытаться захватить плацдарм на левом берегу, но уровень воды и наличие противотанковых мин делают эту операцию сложной и рискованной.