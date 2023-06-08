На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На время маневров движение на объекте было ограничено. На данный момент оно уже восстановлено.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен террористический акт. В результате подрыва автомобиля погибли четыре человека. Кроме того, загорелись семь железнодорожных цистерн. Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста.

Позднее председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что его ведомство имеет отношение к преступлению.