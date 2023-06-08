Российские журналисты рассказали о диверсии возле железной дороги под Ростовом-на-Дону. Предположительно, инцидент произошёл в районе станции "Хапры".
По информации rostovgazeta.ru, злоумышленники вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы. Из-за этого задержались поезд "Москва — Ейск" и электричка "Таганрог — Ростов-Главный", отметили в СМИ.
Вместе с этим журналисты сообщили, что рядом со шкафами обнаружены тампоны с бензином, две пластиковые бутылки и канистра. Правоохранители завели уголовное дело.
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