Диверсанты нарушили работу железной дороги в Ростовской области

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Российские журналисты рассказали о диверсии возле железной дороги под Ростовом-на-Дону. Предположительно, инцидент произошёл в районе станции "Хапры".

Фото: nta.ua

По информации rostovgazeta.ru, злоумышленники вскрыли и подожгли релейный и батарейный шкафы. Из-за этого задержались поезд "Москва — Ейск" и электричка "Таганрог — Ростов-Главный", отметили в СМИ.

Вместе с этим журналисты сообщили, что рядом со шкафами обнаружены тампоны с бензином, две пластиковые бутылки и канистра. Правоохранители завели уголовное дело.