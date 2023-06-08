Генеральный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что российские АЭС надежно защищены от нападений, в том числе и беспилотников. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Лихачев подтвердил, что попытки нарушить работу атомных электростанций, в том числе и в Запорожской области, участились. Сотрудники Росатома и Росгвардии делают все, чтобы защитить станции от физических атак, а также от атак в киберпространстве.
Напомним, ранее Лихачев заявил, что разрушение Каховской ГЭС не скажется на безопасности Запорожской АЭС. Сотрудники станции являются профессионалами и знают, как необходимо действовать в подобных ситуациях.
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