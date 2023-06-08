Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон — "негодяй и украинофоб", который продолжит выполнять "грязную работу.
Таким образом глава внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал высказывание Карлсона о том, что Киев ответственен за подрыв Каховской ГЭС. Кулеба раскритиковал журналиста в эфире одного из украинских телеканалов.
Напомним, Карлсон также выразил мнение о том, что уничтожение станции может быть невыгодным киевскому режиму, но в большей степени наносит вред Москве.
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