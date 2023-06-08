Минобороны Белоруссии: охрану границы с Украиной усилили бойцами спецназа

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусские власти усилили охрану государственной границы с Украиной военными спецназа. Об этом проинформировали корреспонденты близкого к Минобороны Белоруссии телеканала "ВоенТВ".

Фото: emigrantrus.ru

Источник из оборонного ведомства Белоруссии уточнил, что десантники пользуются тепловизионными приборами, ночными прицелами и дронами.

"Готовы к различным вариантам развития обстановки", — подчеркнули авторы сюжета.

Напомним, отряд спецназа "Беркут" сформировали в Белоруссии в начале весны текущего года. В его задачи входит ведение борьбы с диверсантами и другими представителями незаконных вооружённых группировок. Аналогичные функции в республике возложены на другие отряды спецназа — "Смерч", "Рысь" и "Честь".