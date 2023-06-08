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Минобороны Белоруссии: охрану границы с Украиной усилили бойцами спецназа

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Силовые структуры

Белорусские власти усилили охрану государственной границы с Украиной военными спецназа. Об этом проинформировали корреспонденты близкого к Минобороны Белоруссии телеканала "ВоенТВ".

Минобороны Белоруссии: охрану границы с Украиной усилили бойцами спецназа
Фото: emigrantrus.ru

Источник из оборонного ведомства Белоруссии уточнил, что десантники пользуются тепловизионными приборами, ночными прицелами и дронами.

"Готовы к различным вариантам развития обстановки", — подчеркнули авторы сюжета.

Напомним, отряд спецназа "Беркут" сформировали в Белоруссии в начале весны текущего года. В его задачи входит ведение борьбы с диверсантами и другими представителями незаконных вооружённых группировок. Аналогичные функции в республике возложены на другие отряды спецназа — "Смерч", "Рысь" и "Честь".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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