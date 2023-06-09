Пентагон приступил к срочному укреплению украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) после успешных ударов российской авиации по объектам ВСУ, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, Вашингтон начал поставлять киевскому режиму новые пусковые установки и зенитные ракеты. Он считает, что Украине не хватает систем ПВО для поддержки наступления.
"Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", — отметил Леонков в беседе с РИА Новости.
Специалист добавил, что недавно Воздушно-космические силы РФ поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО IRIS-T. Это оборудование было "подтянуто" к линии соприкосновения из-за высокоточных ударов российской авиации, уточнил эксперт.
Специалист не исключил формирования Киевом интегрированной системы ПВО по стандарту Североатлантического альянса. Как подчеркнул Леонков, комплексы Patriot будут пытаться бороться с авиацией РФ на дальних подступах.
Ранее военспец Юрий Кнутов заявил, что немецкий ЗРК IRIS-T превращён в металлолом в ходе украинского конфликта.
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