Леонков: Пентагон срочно укрепляет украинскую ПВО из-за потерь ВСУ от российской авиации

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентагон приступил к срочному укреплению украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) после успешных ударов российской авиации по объектам ВСУ, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: flickr. com

По его словам, Вашингтон начал поставлять киевскому режиму новые пусковые установки и зенитные ракеты. Он считает, что Украине не хватает систем ПВО для поддержки наступления.

"Почему? Потому что большой урон украинским наступающим частям наносит наша авиация", — отметил Леонков в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что недавно Воздушно-космические силы РФ поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО IRIS-T. Это оборудование было "подтянуто" к линии соприкосновения из-за высокоточных ударов российской авиации, уточнил эксперт.

Специалист не исключил формирования Киевом интегрированной системы ПВО по стандарту Североатлантического альянса. Как подчеркнул Леонков, комплексы Patriot будут пытаться бороться с авиацией РФ на дальних подступах.

Ранее военспец Юрий Кнутов заявил, что немецкий ЗРК IRIS-T превращён в металлолом в ходе украинского конфликта.