Немецкие танки и американские БМП 47-й бригады ВСУ даже не доехали до позиций ВС РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые машины пехоты производства США и танки из Германии, стоящие на вооружении 47-й бригады ВСУ даже не доехали до российских позиций.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Натовская техника была разбита на подходе, сообщает в своём аккаунте мессенджера военный блогер Юрий Подоляка.

"Причём вот по этому фото по характерной форме лобовой части башни видно, что в переделке под Ореховым повреждены именно "Леопард-2А5" или "Леопард-2А6. И рядом четыре в хлам разбитые американские БМП "Брэдли", — отмечает обозреватель, показывая фото с места.

Судя по списку военной техники, это была колонна элитной 47-й механизированной бригады. Именно у этих боевиков стоит на вооружении данная техника.

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