Ночью 10 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Одессе.
По словам местных жителей, в небе был слышен характерный звук мотора ударных беспилотников "Герань-2", а затем раздалось несколько мощных взрывов.
"В Одессе "Герань" уничтожила склад боекомплекта ВСУ, была мощная вторичная детонация", — написал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.
Через несколько часов одесситы в соцсетях сообщили, что в городе новые взрывы и опять объявлена воздушная тревога.
Ранее военный эксперт рассказал, что "генерал Армагеддон" устроил внушительную трёпку украинской армии и натовским наёмникам.
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