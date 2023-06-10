В Одессе прогремели мощные взрывы, уничтожен склад боеприпасов ВСУ

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Ночью 10 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Одессе.

По словам местных жителей, в небе был слышен характерный звук мотора ударных беспилотников "Герань-2", а затем раздалось несколько мощных взрывов.

"В Одессе "Герань" уничтожила склад боекомплекта ВСУ, была мощная вторичная детонация", — написал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.

Через несколько часов одесситы в соцсетях сообщили, что в городе новые взрывы и опять объявлена воздушная тревога.

Ранее военный эксперт рассказал, что "генерал Армагеддон" устроил внушительную трёпку украинской армии и натовским наёмникам.