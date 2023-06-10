CNN: Запад беспокоится из-за уничтожения танков Leopard на Запорожском направлении

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев на Запорожском направлении несёт жуткие потери, разбита там и натовская техника.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Этим уже весьма встревожены на Западе, отмечает в эфире CNN обозреватель Фред Плейтген.

Он подчеркнул, что больше всего западную коалицию тревожит уничтожение немецких машин Leopard. Журналист заявил, что под Ореховым уничтожена "коллекция военного оборудования, переданная Западом".

Сейчас США с опасением наблюдают за боями. Если армия Украины потерпит сокрушительное поражение, то всё серьёзно изменится, и это заставит Запад пересмотреть свою "украинскую" политику.

В СМИ вовсю публикуют фото уничтоженных "Лопардов", которые участвовали в наступлении на Запорожском направлении. Запад уже признал тот факт, что киевская власть несёт огромные потери и в личном составе, подытожил Плейтген.

Напомним, ВС РФ уже уничтожили большое количество танков и бронемашин ВСУ, включая и знаменитые БМП Bradley из США. Надежды Киева на западную технику, которая "должна была принести ему победу", явно провалены.

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