Российские Вооружённые силы накануне, 9 июня, нанесли удар по руководству ВСУ во время совещания.
Об этом сообщает Telegram-канал главы пресс-службы ДНР "Неофициальный Безсонов".
"Вчера в 21:00 проводилось совещание для командиров подразделений 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в здании лицея Рай-Александровка. В 21:15 мы нанесли ракетный удар, в результате которого 9 офицеров погибли", — отмечает Даниил Безсонов.
Также ополченец информирует, что ещё семь офицеров Вооружённых сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих.
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