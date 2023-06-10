После удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы накануне, 9 июня, нанесли удар по руководству ВСУ во время совещания.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал главы пресс-службы ДНР "Неофициальный Безсонов".

"Вчера в 21:00 проводилось совещание для командиров подразделений 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в здании лицея Рай-Александровка. В 21:15 мы нанесли ракетный удар, в результате которого 9 офицеров погибли", — отмечает Даниил Безсонов.

Также ополченец информирует, что ещё семь офицеров Вооружённых сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих.

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