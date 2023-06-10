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После удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены

0:51
Силовые структуры

Российские Вооружённые силы накануне, 9 июня, нанесли удар по руководству ВСУ во время совещания.

После удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал главы пресс-службы ДНР "Неофициальный Безсонов".

"Вчера в 21:00 проводилось совещание для командиров подразделений 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в здании лицея Рай-Александровка. В 21:15 мы нанесли ракетный удар, в результате которого 9 офицеров погибли", — отмечает Даниил Безсонов.

Также ополченец информирует, что ещё семь офицеров Вооружённых сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих.

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"Спасибо за доблесть, братья!": подвиг русских добровольцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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