Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О попытке очередной атаки безэкипажными катерами (морскими беспилотниками) на корабли Черноморского флота сообщило Минобороны России.

Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

В официальном заявлении военных говорится, что ВСУ попыталось ночью атаковать безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота. Этот корабль-разведчик легендарного проекта "864" обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщило ведомство.

В Минобороны также добавили, что "в данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США".

И действительно, разведывательно-ударные дроны, а также самолеты ДРЛО и боевого управления, "отмечаются" перед, во время и после всех диверсий и атак ВСУ и третьих стран на российские объекты и корабли.

Они были "на патрулировании" во время:

диверсии на Крымского мосту,

затоплении гвардейского ракетного крейсера "Москва",

атак на Черноморский флот в Севастополе и его штаб,

удара по нефтебазам в Крыму и Туапсе,

ракетных и БЛА-атак на корабль "Иван Хурс", Крым и приграничные регионы,

и т.д.

При этом после встречи американского "Жнеца" с Су-27 у берегов Крыма, закончившегося заливом топлива и затоплением БПЛА ВВС США, самолеты- и дроны-разведчики теперь проводят патрулирования "подальше от Крыма, поближе к Румынии и Турции", где их нельзя сбивать по международным нормам и правилам.

Добавим, что корабль "Приазовье" (100 метров в длину и 15 в ширину с экипажем от 150 до 200 моряков) является мощным развед-средством для поиска подводных лодок, диверсионных групп и батискафов, а также контроля акватории.

Его двухэтажная надстройка буквально нашпигована современной (и заменяемой на современную) радиоэлектронной аппаратурой - системами радиоразведки, радиотехнической и гидроакустической разведки, радиосвязи.

Корабль "Приазовье" вооружен:

Зенитной артиллерией — 2 шестиствольные автоматические системы АК-306М Ракетным вооружением — ПЗРК "Игла" и 16 зенитными ракетами.

"Зафиксировав приближение неизвестных целей, идентифицировавший их как морские дроны ВСУ зарубежного производства и оперативно получив приказ на отражение атаки, экипаж нанес безэкипажным катерам противника огневое поражение и уничтожил их", - сообщил Pravda.Ru источник, близкий к руководству ЮВО.

Стоит отметить, что Украина атаковала корабль, который в 2015 году эвакуировал её граждан из Йемена, где арабские страны проводили спецоперацию против повстанцев-хуситов.