Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Forbes: в США объяснили, какие последствия будет иметь для ВСУ неудача в начале контрнаступления
В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских
Диетолог Вуйичич: Почему жарить продукты - плохо
Сенатор Пушков оценил вопрос Маска о последствиях поставок оружия Киеву со стороны США
Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка
"Sport24": врач Станкевич назвала симптомы, по которым можно распознать опасный вирус кори
Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после госпитализации в Боткинскую больницу
Марков о наступлении противника: ВСУ взяли Нескучное, Лобковое и Левадное
Рогов сообщил о тяжёлых боях на востоке Запорожского направления

Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"

3:23
Силовые структуры

О попытке очередной атаки безэкипажными катерами (морскими беспилотниками) на корабли Черноморского флота сообщило Минобороны России.

Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"
Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

В официальном заявлении военных говорится, что ВСУ попыталось ночью атаковать безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота. Этот корабль-разведчик легендарного проекта "864" обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщило ведомство.

В Минобороны также добавили, что "в данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США".

И действительно, разведывательно-ударные дроны, а также самолеты ДРЛО и боевого управления, "отмечаются" перед, во время и после всех диверсий и атак ВСУ и третьих стран на российские объекты и корабли.

Они были "на патрулировании" во время:

  • диверсии на Крымского мосту,
  • затоплении гвардейского ракетного крейсера "Москва",
  • атак на Черноморский флот в Севастополе и его штаб,
  • удара по нефтебазам в Крыму и Туапсе,
  • ракетных и БЛА-атак на корабль "Иван Хурс", Крым и приграничные регионы, 
  • и т.д.

При этом после встречи американского "Жнеца" с Су-27 у берегов Крыма, закончившегося заливом топлива и затоплением БПЛА ВВС США, самолеты- и дроны-разведчики теперь проводят патрулирования "подальше от Крыма, поближе к Румынии и Турции", где их нельзя сбивать по международным нормам и правилам.

Добавим, что корабль "Приазовье" (100 метров в длину и 15 в ширину с экипажем от 150 до 200 моряков) является мощным развед-средством для поиска подводных лодок, диверсионных групп и батискафов, а также контроля акватории.

Его двухэтажная надстройка буквально нашпигована современной (и заменяемой на современную) радиоэлектронной аппаратурой - системами радиоразведки, радиотехнической и гидроакустической разведки, радиосвязи.

Корабль "Приазовье" вооружен:

  1. Зенитной артиллерией — 2 шестиствольные автоматические системы АК-306М
  2. Ракетным вооружением — ПЗРК "Игла" и 16 зенитными ракетами. 

"Зафиксировав приближение неизвестных целей, идентифицировавший их как морские дроны ВСУ зарубежного производства и оперативно получив приказ на отражение атаки, экипаж нанес безэкипажным катерам противника огневое поражение и уничтожил их", - сообщил Pravda.Ru источник, близкий к руководству ЮВО.

Стоит отметить, что Украина атаковала корабль, который в 2015 году эвакуировал её граждан из Йемена, где арабские страны проводили спецоперацию против повстанцев-хуситов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Последние материалы
Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"
В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских
Диетолог Вуйичич: Почему жарить продукты - плохо
Сенатор Пушков оценил вопрос Маска о последствиях поставок оружия Киеву со стороны США
Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка
"Sport24": врач Станкевич назвала симптомы, по которым можно распознать опасный вирус кори
5 причин, почему может неожиданно «убежать» тормозная жидкость
Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после госпитализации в Боткинскую больницу
Марков о наступлении противника: ВСУ взяли Нескучное, Лобковое и Левадное
Рогов сообщил о тяжёлых боях на востоке Запорожского направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников