О попытке очередной атаки безэкипажными катерами (морскими беспилотниками) на корабли Черноморского флота сообщило Минобороны России.
В официальном заявлении военных говорится, что ВСУ попыталось ночью атаковать безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота. Этот корабль-разведчик легендарного проекта "864" обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщило ведомство.
В Минобороны также добавили, что "в данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США".
И действительно, разведывательно-ударные дроны, а также самолеты ДРЛО и боевого управления, "отмечаются" перед, во время и после всех диверсий и атак ВСУ и третьих стран на российские объекты и корабли.
Они были "на патрулировании" во время:
При этом после встречи американского "Жнеца" с Су-27 у берегов Крыма, закончившегося заливом топлива и затоплением БПЛА ВВС США, самолеты- и дроны-разведчики теперь проводят патрулирования "подальше от Крыма, поближе к Румынии и Турции", где их нельзя сбивать по международным нормам и правилам.
Добавим, что корабль "Приазовье" (100 метров в длину и 15 в ширину с экипажем от 150 до 200 моряков) является мощным развед-средством для поиска подводных лодок, диверсионных групп и батискафов, а также контроля акватории.
Его двухэтажная надстройка буквально нашпигована современной (и заменяемой на современную) радиоэлектронной аппаратурой - системами радиоразведки, радиотехнической и гидроакустической разведки, радиосвязи.
Корабль "Приазовье" вооружен:
"Зафиксировав приближение неизвестных целей, идентифицировавший их как морские дроны ВСУ зарубежного производства и оперативно получив приказ на отражение атаки, экипаж нанес безэкипажным катерам противника огневое поражение и уничтожил их", - сообщил Pravda.Ru источник, близкий к руководству ЮВО.
Стоит отметить, что Украина атаковала корабль, который в 2015 году эвакуировал её граждан из Йемена, где арабские страны проводили спецоперацию против повстанцев-хуситов.
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