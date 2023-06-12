РВ: на дне обмелевшего Каховского водохранилища нашли черепа фашистов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры страшной находки, которая обнаружилась на дне обмелевшего после прорыва дамбы Каховского водохранилища. Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На дне Каховского водохранилища нашли череп фашиста

Репортёры отметили, что вода размыла захоронение времён Великой Отечественной войны. Местные жители сняли торчащий из песка череп фашиста в немецкой каске.

Подписчики канала прокомментировали пост с юмором.

"Отправьте Шольцу. Может, его родственник", — предложил один читатель. "Под ним должен быть танк SS", — заметил другой. "Валера, я не узнаю вас в гриме!" — пошутил на злобу дня третий. "И нынешние добавятся", — заключил четвёртый.