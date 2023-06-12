В Сети появились кадры страшной находки, которая обнаружилась на дне обмелевшего после прорыва дамбы Каховского водохранилища. Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры отметили, что вода размыла захоронение времён Великой Отечественной войны. Местные жители сняли торчащий из песка череп фашиста в немецкой каске.
Подписчики канала прокомментировали пост с юмором.
"Отправьте Шольцу. Может, его родственник", — предложил один читатель.
"Под ним должен быть танк SS", — заметил другой.
"Валера, я не узнаю вас в гриме!" — пошутил на злобу дня третий.
"И нынешние добавятся", — заключил четвёртый.
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