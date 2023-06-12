На территории Новой Каховки и других близ лежащих населённых пунктов Херсонской области было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии. Как сообщает представитель экстренных служб региона, ВСУ пустили огонь минувшей ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии".
Напомним, что 11 июня армия Украины продолжала производить артиллерийские нападения: за целые сутки ВСУ выпустила девять снарядов по Кардашинке, 12 - по Крынке, восемь - по Алёшкам, семь - по Песчановке и 11 - по Васильевке.
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