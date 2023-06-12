Армия Украины выпустила 26 снаярдов по Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонщины

На территории Новой Каховки и других близ лежащих населённых пунктов Херсонской области было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии. Как сообщает представитель экстренных служб региона, ВСУ пустили огонь минувшей ночью.

Фото: tass.ru

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии".

Напомним, что 11 июня армия Украины продолжала производить артиллерийские нападения: за целые сутки ВСУ выпустила девять снарядов по Кардашинке, 12 - по Крынке, восемь - по Алёшкам, семь - по Песчановке и 11 - по Васильевке.