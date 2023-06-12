Украинская армия на седьмые сутки своего наступления смогла достичь локальных успехов на отдельных участках. Противнику удалось продвинуться в районе Великой Новосёлки. Однако это раскрыло истинные замыслы киевского режима: ВСУ намерены дойти до населённого пункта Старомлыновка, чтобы потом устремиться к мирному Мариуполю. Об этом сообщается в материале "МК".
Аналитики также отметили, что следующий рубеж обороны ВС РФ проходит по линии Ремовка — Старомлыновка — Октябрьское. После них идёт так называемая укреплённая линия генерала Сергея Суровикина: Новозлатополь — Орлинское — Георгиевка — Новопетриковка.
"Так что у противника ещё много мест, где он может "геройски" погибнуть без смысла. Фронт не рухнет, никто без оперативно-тактического замысла никуда не перемещается", — заявили эксперты Telegram-канала Neinsider.
Противник использует тактику "лобовой атаки": большое скопление сил пытается продавить оборону ВС РФ своей массой. Только в районе Времьевского выступа за последние дни установленные потери ВСУ: до 44 танков, до 77 ББМ всех типов, до 60 единиц другой техники, потери в живой силе — до батальона, сообщили аналитики.
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