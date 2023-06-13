В Херсонской области обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС.
Во время спасательных работ было найдено тело женщины 1950 года рождения. Теперь количество жертв теракта достигло девяти человек.
Стоит отметить, что из девяти погибших, двое были убиты в результате обстрела украинскими боевиками пункта эвакуации. Пострадали 86 человек.
Напомним, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Киев добивался разрушения гидроэлектростанции на протяжении последнего года.
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