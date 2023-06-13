Число жертв теракта на Каховской ГЭС увеличилось до девяти человек

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Херсонской области обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Во время спасательных работ было найдено тело женщины 1950 года рождения. Теперь количество жертв теракта достигло девяти человек.

Стоит отметить, что из девяти погибших, двое были убиты в результате обстрела украинскими боевиками пункта эвакуации. Пострадали 86 человек.

Напомним, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Киев добивался разрушения гидроэлектростанции на протяжении последнего года.