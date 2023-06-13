Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе федерации пауэрлифтинга региона.
Коллеги военнослужащего выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Церемония прощания с Бархатовым запланирована на среду, 14 июня.
Напомним, спортсмен в 2011 году на чемпионате мира в Пльзене установил мировой рекорд взяв в сумме троеборья вес 1072,5 кг. Он являлся пятикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и семикратным чемпионом России.
В 2022 году Бархатов был приговорен к шести годам лишения свободы за взятку, в марте 2021 года он также задерживался по подозрению в получении взятки.
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