Путин: Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина целенаправленно пустила снаряд из HIMARS по Каховской ГЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе его встречи с военными корреспондентами.

Фото: РИА Новости

"Мы не фиксировали больших взрывов… Но они целенаправленно HIMARS'ами били многократно по Каховской ГЭС… Может, была закладка какая-то".

Лидер РФ официально назвал украинскую сторону виновниками случившейся трагедии, в результате которой погибли 17 человек.

Напомним, недавно поступила информация о начале встречи Путина с представителями медиа, которые связаны с военными освещениями событий: журналистами с федеральных каналов, блогерами и авторами Telegram-каналов.