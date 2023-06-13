Иран оперативно поставляет России дроны-камикадзе благодаря китайским деталям

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иран оперативно поставляет российской армии беспилотные летательные аппараты благодаря деталям из Китая.

Фото: Телеграм Александр Коц

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

При разборке дронов-камикадзе "Герань" украинская армия находит детали, которые были изготовлены в Китае в январе 2023 года. По мнению журналистов издания, сотрудничество Ирана с Китаем позволило ближневосточным союзникам увеличить производство ударных беспилотников.

Киевский режим также предполагает, что российские Вооружённые силы применяют китайские дроны, в том числе FPV-БПЛА, которые якобы переоборудуют под беспилотники-камикадзе.

Сам Пекин отрицает участие в конфликте в зоне специальной военной операции на Украине.

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