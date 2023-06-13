Солдат 31-й механизированной бригады ВСУ Сергей Попов попал в плен после разгрома его роты российскими военными.
Он рассказал, что их рота выходила на выполнение боевого задания, которое заключалось в захвате определенной высоты. Однако рота была полностью разгромлена. Сам Сергей выжил, и он выразил свою благодарность людям, которые взяли его в плен. Попов также отметил, что его машина получила повреждения.
Однако многие из его сослуживцев были менее удачливы и погибли при бессмысленном штурме. Он призывает военных из ВСУ остаться рядом с их близкими, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить свои жизни.
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