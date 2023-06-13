Пленный военный ВСУ рассказал о провале наступления: "Спасибо людям, которые меня брали в плен"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдат 31-й механизированной бригады ВСУ Сергей Попов попал в плен после разгрома его роты российскими военными.

Фото: t.me/RVvoenkor

Он рассказал, что их рота выходила на выполнение боевого задания, которое заключалось в захвате определенной высоты. Однако рота была полностью разгромлена. Сам Сергей выжил, и он выразил свою благодарность людям, которые взяли его в плен. Попов также отметил, что его машина получила повреждения.

Однако многие из его сослуживцев были менее удачливы и погибли при бессмысленном штурме. Он призывает военных из ВСУ остаться рядом с их близкими, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить свои жизни.