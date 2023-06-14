Украинский военный с позывным "Дровосек"заявил, что в первые часы контрнаступления вооружённые силы Украины понесли жуткие потери. Об этом солдат 37-й бригады ВСУ рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post.
По словам боевика, во время контратаки в Запорожской области 5 июня его бригада потеряла более половины бойцов и пять бронемашин. Те солдаты, что уцелели, оказались в чистом поле без прикрытия танков и тяжёлой бронетехники.
Газета написала, что так называемые американские волонтеры тоже участвовали в наступлении, но их судьба неизвестна.
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