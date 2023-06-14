В ночь на 14 июня по Одессе был нанесён ракетный удар. По словам военного корреспондента Владимира Романова, что поражены склады предприятия "Краян", где произошла детонация боеприпасов.
"Противник использует промзоны и складские помещения для укрытия вооружения и техники, поступающей из-за границы", — отмечается в Telegram-канале "Два майора".
Кроме того, ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) попали в дома на проспекте Шевченко. Местные жители утверждают, что снаряды ПВО ВСУ уже не первый раз влетают в дома, но приходится молчать об этом, сообщает Романов.
Завод "Краян" занимался строительством кранов. В 2012 году стало известно, что от завода остались только "голые стены". Однако сейчас там ВСУ хранят свои боеприпасы и военную технику.
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