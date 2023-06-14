Военкор Романов заявил, что по складам одесского завода "Краян" ночью ударили ракетами

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 14 июня по Одессе был нанесён ракетный удар. По словам военного корреспондента Владимира Романова, что поражены склады предприятия "Краян", где произошла детонация боеприпасов.

Фото: Вадим Савицкий

"Противник использует промзоны и складские помещения для укрытия вооружения и техники, поступающей из-за границы", — отмечается в Telegram-канале "Два майора".

Кроме того, ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) попали в дома на проспекте Шевченко. Местные жители утверждают, что снаряды ПВО ВСУ уже не первый раз влетают в дома, но приходится молчать об этом, сообщает Романов.

Завод "Краян" занимался строительством кранов. В 2012 году стало известно, что от завода остались только "голые стены". Однако сейчас там ВСУ хранят свои боеприпасы и военную технику.