Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Ростовской области возмущены ценами на проезд по обходу Аксая
Российские школьники будут допускаться к занятиям физкультурой только после разрешения врача
Глава МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине далек от завершения
Горный кемпинг "Нахазо" открывается на "Роза Хутор"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете операций по смене пола
Французский политик Филиппо считает, что Зеленский провалил кампанию НАТО
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и развеял слухи о его плохом состоянии
Представлен концепт возрождения Mercedes-Benz C-111
Ford примет участие в "Дакаре" в январе этого года с Ranger

Бойцы "Каскада" выбивают ВСУ из Макаровки на Времеевском выступе

0:41
Силовые структуры

Опубликован видеоролик, как оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" выбивает боевиков ВСУ из населённого пункта Макаровка.

Бойцы "Каскада" выбивают ВСУ из Макаровки на Времеевском выступе
Фото: redstar.ru

О боях на Времевском выступе сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы армии России сжигают танки и другую тяжёлую технику националистов, применяя ударные беспилотники "Ланцет".

Также сообщается, что в районе населённых пунктов Пречистовка-Старомайорское при отражении атаки ВСУ уничтожена значительная часть ротной тактической группы армии Украины и четыре БМП.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Российские школьники будут допускаться к занятиям физкультурой только после разрешения врача
Глава МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине далек от завершения
Бойцы "Каскада" выбивают ВСУ из Макаровки на Времеевском выступе
Горный кемпинг "Нахазо" открывается на "Роза Хутор"
Двухтактные двигатели: пережиток прошлого или песни о будущем?
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете операций по смене пола
Французский политик Филиппо считает, что Зеленский провалил кампанию НАТО
Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и развеял слухи о его плохом состоянии
Светлана Немоляева: "Как можно уехать, если люди тебя так любят?"
Представлен концепт возрождения Mercedes-Benz C-111
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников