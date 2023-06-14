Опубликован видеоролик, как оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" выбивает боевиков ВСУ из населённого пункта Макаровка.
О боях на Времевском выступе сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы армии России сжигают танки и другую тяжёлую технику националистов, применяя ударные беспилотники "Ланцет".
Также сообщается, что в районе населённых пунктов Пречистовка-Старомайорское при отражении атаки ВСУ уничтожена значительная часть ротной тактической группы армии Украины и четыре БМП.
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