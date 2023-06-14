Чувашам пришли приглашения пополнить ряды "вагнеровцев"

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

На просторах интернета появились новости о том, что жители Чувашской Республики стали получать почтовые письма с приглашением вступить в ряды Группы Вагнер.

"Музыканты" призывают мужчин возрастом от 21 до 60 лет присоединиться к "оркестру". Компания обещает оклад от 240 тысяч рублей и хорошие премии, лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страхование здоровья и жизни, современную спецодежду и гарантии всех выплат. Кстати, письма подписаны Героем Российской Федерации Андреем Трошевым.

"В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю вас вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и занять место в наших рядах. Мы зарекомендовали себя как люди дела и как коллектив, нацеленный на эффективную работу и победу!" — говорится в одном из приглашений "музыкантов".

Фотография письма от "вагнеровцев" из сети

Напоминаем, что в марте в Чебоксарах, столице Чувашской Республики, открылся стационарный центр по набору добровольцев в ЧВК "Вагнер". Он расположен в СК "Гарант" в 6 помещении 15 дома на проспекте Мира.

"Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе", — сообщил лидер ЧВК Евгений Пригожин.