Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино

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Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась в Шебекино, чтобы посмотреть, что происходит в городе после увеличения интенсивности обстрелов со стороны Украины.

Журналистка увидела пустой город, в котором практически нет жителей, и поговорила с теми, которые не захотели покидать свои дома.

"Дом бросать жалко, хозяйство. Волонтеры помогают, привозят гуманитарную помощь. Хороший был город Шебекино", — со слезами на глазах рассказывает Галина.

Остались в городе также бойцы местной теробороны, которые с оружием в руках отстаивают свою землю.

"У нас есть оружие на законных основаниях, выданные МВД. У нас охотничьи оружия. Я разговаривал с военными и сразу сказал, что прорыв будет на Таволжанку. Был бой, мы ни от кого не прятались, встречали с ружьями. Если идут обстрелы, мы тушим пожары. Я лично спас два дома", — заявил глава теробороны Игорь Шорников.

Сейчас в городе нет газа и электричества. Местные жители готовят еду на костре. Через корреспондента Pravda. Ru люди обратились к властям с просьбой привезти в магазин корм для животных, за которыми все вместе ухаживают.