Подполковник армии США Дэвис: Украина рискует потерять больше территорий, чем имеет

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боевых действий Киев может потерять гораздо больше территорий, чем сегодня имеет. Об этом предупредил подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, украинская армия не сможет одержать победу над ВС России. Он отметил, что даже успешная наступательная операция приведёт Киев к "катастрофическому поражению" на линии соприкосновения.

"Украина рискует потерять гораздо больше, чем имеет на сегодняшний день", — подчеркнул Дэвис в своей статье для 19fortyfive.

Он добавил, что результатом первой недели контрнаступления ВСУ стали многочисленные потери в рядах украинской армии.

Как пояснил подполковник, без систем противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму не стоит надеяться на достижение успеха. Если украинским военным всё-таки удастся прорвать одну из оборонительных линий РФ, Москва направит в бой основные силы, считает Дэвис. Он убеждён, что при таком сценарии Украина не сможет избежать огромных потерь.