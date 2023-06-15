Представители УФСБ России по Ставропольскому краю заявили, что двое местных жителей планировали организовать теракт в пятигорском отделе МВД.
По информации правоохранителей, подозреваемые намеревались сделать взрывчатку. Они являются последователями террористической организации "Исламское государство"*, добавили в пресс-службе ФСБ.
В результате обыска силовики обнаружили у обвиняемых компоненты для создания бомбы и символы радикального движения. Предполагаемые преступники признались в планировании теракта. Правоохранители завели уголовное дела.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
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