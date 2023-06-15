Обстрел плотной жилой застройки в Херсонской области: боевики ВСУ убили трёхлетнего ребёнка

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ подвергли массированному обстрелу плотную жилую застройку в населённом пункте Днепряны в Херсонской области. В результате прямого попадания в один из домов погиб трёхлетний ребёнок.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Из заявления председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова следует, что в момент обстрела со стороны позиций киевского режима малыш играл во дворе.