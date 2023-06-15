Боевики ВСУ подвергли массированному обстрелу плотную жилую застройку в населённом пункте Днепряны в Херсонской области. В результате прямого попадания в один из домов погиб трёхлетний ребёнок.
Из заявления председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова следует, что в момент обстрела со стороны позиций киевского режима малыш играл во дворе.
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