Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что руководство Вооружённых сил страны должно быть готово действовать при любом ходе силового столкновения на Украине.
По мнению премьера, обстановка на Украине становится более напряжённой. Также политик указал на множество "непредсказуемых элементов". Как подчеркнул чиновник, он дал задания министру обороны, командующему армией и главе МВД.
"Думаю, мы сделали всё в интересах безопасности страны", — заключил Орбан, слова которого приводит argumenti.ru.
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