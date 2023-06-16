Премьер Орбан: руководство ВС Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что руководство Вооружённых сил страны должно быть готово действовать при любом ходе силового столкновения на Украине.

Фото: kremlin.ru

По мнению премьера, обстановка на Украине становится более напряжённой. Также политик указал на множество "непредсказуемых элементов". Как подчеркнул чиновник, он дал задания министру обороны, командующему армией и главе МВД.

"Думаю, мы сделали всё в интересах безопасности страны", — заключил Орбан, слова которого приводит argumenti.ru.