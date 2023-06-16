В Кургане рассказали об агитационных билбордах ЧВК "Вагнер"

"Музыканты" не устают удивлять местных жителей количеством рекламы и активным призывом вступить в "команду победителей".
По сообщениям издания "Курган | события | новости" стало известно, что на этот раз, очевидцам города Кургана удалось сфотографировать билборды с рекламой ЧВК "Вагнер".
Фотография издания "Курган | события | новости"
Они располагались в четырех разных местах и каждое было многолюдным: вблизи сетевых известных магазинов, жилых домов, тротуара проезжей части. Это позволяет сосредоточить наибольшее количество внимания потенциальных желающих работать в Группе Вагнера.
Также на билбордах указаны контактные данные для связи, скорее всего, с сотрудниками рекрутинговой службы. По номеру можно позвонить и задать интересующие вопросы вербовщикам. Актуальными и часто задаваемыми вопросами являются: размер заработной платы штурмовиков, на какой минимальный срок можно заключить контракт, критерии возраста для набора.
Отметим, ранее в СМИ сообщалось об открытии в Кургане стационарного пункта приема в "музыканты". Он расположился на базе спортивного клуба под названием "Академия бокса" на улице Климова, дом 85. Посещение пункта свободное для каждого желающего работать в "оркестре".
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