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В Кургане рассказали об агитационных билбордах ЧВК "Вагнер"

1:25
Силовые структуры » Министерство обороны

"Музыканты" не устают удивлять местных жителей количеством рекламы и активным призывом вступить в "команду победителей".

По сообщениям издания "Курган | события | новости" стало известно, что на этот раз, очевидцам города Кургана удалось сфотографировать билборды с рекламой ЧВК "Вагнер".

 

Фотография издания "Курган | события | новости"

Они располагались в четырех разных местах и каждое было многолюдным: вблизи сетевых известных магазинов, жилых домов, тротуара проезжей части. Это позволяет сосредоточить наибольшее количество внимания потенциальных желающих работать в Группе Вагнера.

Также на билбордах указаны контактные данные для связи, скорее всего, с сотрудниками рекрутинговой службы. По номеру можно позвонить и задать интересующие вопросы вербовщикам. Актуальными и часто задаваемыми вопросами являются: размер заработной платы штурмовиков, на какой минимальный срок можно заключить контракт, критерии возраста для набора.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось об открытии в Кургане стационарного пункта приема в "музыканты". Он расположился на базе спортивного клуба под названием "Академия бокса" на улице Климова, дом 85. Посещение пункта свободное для каждого желающего работать в "оркестре".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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