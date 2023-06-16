Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Хомчаку

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заочно предъявлено обвинение экс-главнокомандующему Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что преступные действия Хомчака привели к гибели и ранениям десятков мирных граждан, включая детей. Кроме того, повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры, заявили представители СКР.