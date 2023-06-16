Заочно предъявлено обвинение экс-главнокомандующему Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что преступные действия Хомчака привели к гибели и ранениям десятков мирных граждан, включая детей. Кроме того, повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры, заявили представители СКР.
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