Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шурыгин раскрыл, кто помог вычислить подземное укрытие Кирилла Буданова
РВ: боевик ВСУ начал психовать во время атаки спецназа "Отважных"
Смысл песни Виктора Цоя "Алюминиевые огурцы" не могли понять даже самые верные поклонники музыканта
В "АвтоВАЗе" рассказали, почему Lada отказалась заводиться у Грефа
Эндокринолог Беркетова рассказала, что делать, если вес при диете не уходит
Балицкий: ВСУ не смогли занять ни одного стратегического пункта на Запорожском направлении
Бизнесвумен Мария Погребняк оценила свою стратегию в шоу "Новые звёзды в Африке"
Джигурда не завидует горькой участи Зеленского, уготованной ему США и Западом
Садальский прокомментировал скандал с увольнением Марии Мироновой из театра

Военный лётчик Попов: пленные украинские пилоты F-16 будут для России "летающими бандитами"

1:30
Силовые структуры

Самолёты F-16 нужны Украине прямо сегодня, поэтому в Киеве не будут ждать, пока обучатся украинские лётчики, а призовут так называемых добровольцев из западных стран. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

Военный лётчик Попов: пленные украинские пилоты F-16 будут для России "летающими бандитами"
Фото: Splash/ All Over

По его мнению, ВСУ могут взять таких специалистов в Канаде, поскольку там могут служить в военно-воздушных силах этнические украинцы. Также за штурвалами истребителей могут оказаться французские, немецкие или американские наёмники. И если российские военные их собьют и возьмут в плен, то решать вопросы с ними будут не как с комбатантами, а как с "летающими бандитами".

Собеседник издания добавил, что F-16 будет тяжело тягаться с российскими МиГ-29 или их глубокой модификацией МиГ-35. И американцы с европейцами понимают, что сильно рискуют, поставляя свои самолёты Украине. Это их главный экспортный товар, и после боевой демонстрации количество стран, желающих приобрести F-16, может существенно сократиться.

Поставка F-16 может изменить картину боевых действий, но не слишком сильно, считает эксперт.

"Где-то на 10-15 процентов, безусловно, для наших наземных подразделений это будет угроза, остальное будет угроза для них", — заключил генерал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Истребитель F-16. Секрет успеха
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Названа главная ошибка русских туристов за шведским столом
Укус комара и слеза в ухе: врачи из Подмосковья шокированы причинами вызова скорой
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Российский турист дал советы, как сэкономить на еде в Турции
Российский турист дал советы, как сэкономить на еде в Турции
Последние материалы
Мария Миронова прокомментировала слухи об уходе из "Ленкома": "Садальский обманул публику"
Путешествие в Камбоджу: Противоречивая красота
Диетолог Рождественская: замена воды соками приводит к старению сосудов и висцеральному ожирению
Врач Гольдин рассказал о признаках "отравления солнцем"
InfoBrics: Резников случайно проболтался о ключевом военном плане НАТО
Учёные сделали революционное открытие в области фотосинтеза
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-главнокомандующему ВСУ Хомчаку
МК: россиянке предъявили счёт в размере 10 млн евро после конфликта с украинцами в Германии
Фигуристка Алина Загитова оказалась в центре скандала на ПМЭФ-2023
Профессор Чепурнов назвал простой действенный способ защиты от комаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников