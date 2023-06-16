Военный лётчик Попов: пленные украинские пилоты F-16 будут для России "летающими бандитами"

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёты F-16 нужны Украине прямо сегодня, поэтому в Киеве не будут ждать, пока обучатся украинские лётчики, а призовут так называемых добровольцев из западных стран. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

Фото: Splash/ All Over

По его мнению, ВСУ могут взять таких специалистов в Канаде, поскольку там могут служить в военно-воздушных силах этнические украинцы. Также за штурвалами истребителей могут оказаться французские, немецкие или американские наёмники. И если российские военные их собьют и возьмут в плен, то решать вопросы с ними будут не как с комбатантами, а как с "летающими бандитами".

Собеседник издания добавил, что F-16 будет тяжело тягаться с российскими МиГ-29 или их глубокой модификацией МиГ-35. И американцы с европейцами понимают, что сильно рискуют, поставляя свои самолёты Украине. Это их главный экспортный товар, и после боевой демонстрации количество стран, желающих приобрести F-16, может существенно сократиться.

Поставка F-16 может изменить картину боевых действий, но не слишком сильно, считает эксперт.

"Где-то на 10-15 процентов, безусловно, для наших наземных подразделений это будет угроза, остальное будет угроза для них", — заключил генерал.

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