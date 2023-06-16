Российский лидер Владимир Путин прокомментировал сообщения о контрнаступлении ВСУ. По словам президента, операцию можно назвать безуспешной.
Вместе с этим глава РФ рассказал о потерях украинской армии. По данным Путина, Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили 186 танков и 418 бронемашин.
"Каждый день потери растут", — добавил руководитель страны на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее в DikGAZETE предупредили, что Украина повторит судьбу Хиросимы и Нагасаки из-за тактики президента Владимира Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.