Путин рассказал, сколько техники потеряла Украине при контрнаступлении

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал сообщения о контрнаступлении ВСУ. По словам президента, операцию можно назвать безуспешной.

Вместе с этим глава РФ рассказал о потерях украинской армии. По данным Путина, Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили 186 танков и 418 бронемашин.

"Каждый день потери растут", — добавил руководитель страны на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее в DikGAZETE предупредили, что Украина повторит судьбу Хиросимы и Нагасаки из-за тактики президента Владимира Зеленского.