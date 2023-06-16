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Мы никому не нужны: что рассказали беженцы из Шебекина Дарье Асламовой

3:45
Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова посетила пункт временного размещения (ПВР) в Белгороде, где располагаются беженцы из обстреливаемого города Шебекина.

Люди рассказали о своём положении после бегства из города, о своих вопросах к властям, об обстрелах и действиях армии.

Раиса Ивановна Ломакина рассказала о проблемах в ПВР. У людей все в порядке с едой, но не хватает вещей первой необходимости.

"Мы из Шебекина, бежали ночью и ничего нет. Нас бомбили, Гладков (губернатор Белгородской области — Прим. Ред.) приехал и сказал — уезжайте. Никто ничего не объявил. Кто на чем мог, на том и уехал. Никто не эвакуировал — мы сами. Вот так в костюме убежали, халатик мне тут дали. Невыносимо. Шестой день, даже штанов нет, чтобы получить в гуманитарке. Волонтеры? Привозят все старое. Вчера записали — кому что нужно, но пока нет.

Слава Богу, кормят. За это спасибо. Лекарство дали моему мужу — инсулин. Стирать негде, сушить негде, вот такие ужасные условия. Нужны вещи, хотя бы что-то. Я просто халат одеваю — трусы, бюстгальтер, следочки постирала — и сижу.

Вернуться? А как? Город закрыт — не пускают. Мы в ловушке какой-то. Слава Богу, кормят, еще раз скажу. Расселяют по другим городам, а я не готова уехать — у меня здесь дети и внуки, восемь человек.

Были обстрелы — мы бежим в подвал. В последнее время уже было невыносимо. Мой муж бывший военный, он никогда не бегал, а в последний раз даже он побежал. Мы очень хотим вернуться. Но как? Там очень страшно, очень много разрушено", — рассказала женщина.

Мужчина по имени Сергей рассказал об обстановке в городе в последнее время. У жителя Шебекина есть вопросы к властям по поводу ответных действий.

"Удивляет, что пришлось бежать? Не удивляет, потому что к этому все и шло. Обстрелы были каждый день, с августа месяца были обстрелы. Я прям на границе живу, они подъезжают и стреляют. Там националистический батальон. Там много наемников. Я жил в 6 километрах от границы.

По нам пуляют, в ответ — нет. Почему? Честно говоря, я не видел там российской армии. Не буду говорить, что их там совсем нет, но я не видел", — рассказал Сергей.

Другой переселенец, Сергей, отметил, что сейчас тяжело получить нормальное временное жилье — людей выехало из города много.

"Пока ничего хорошего не дают. Кто первым убежал, дали более-менее нормальное общежитие. Кто сейчас уехал, тем дают дерьмо. Хорошие места разобрали. Осталось только то, где жить невозможно. У нас было в городе 44 тысячи человек", — говорит Сергей.

Сергей Константинович и Людмила Исаковна проживают у знакомых и приходят в ПВР за гуманитарной помощью. Люди отмечают, что на данный момент не имеют возможности вернуться в город — обстановка там до сих пор опасная.

"Мы из Шебекина, живем у знакомых. Всей семьей, пять человек. Сюда приходим за помощью — продуктовые наборы, стиральный порошок, консервы, сахар, масло, гречка. Пока город закрыт, пока ничего не наладится, мы не можем вернуться", — говорят жители Шебекина.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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