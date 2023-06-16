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Лавров пообещал военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной

0:51
Силовые структуры

РФ даст военно-технический ответ, если самолёты F-16 появятся над Украиной.

Лавров пообещал военно-технический ответ, если F-16 появятся над Украиной
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Об этом сегодня, 16 июня, в пятницу, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Конечно, будет военно-технический ответ", — в частности, заявил дипломат отвечая на вопрос телеканала RT.

Правда, каким именно будет этот ответ, глава внешнеполитического ведомства не уточнил.

Ранее в Европе сделали заявление, что готовы поставить Украине истребители 4-го поколения F-16, хотя ряд стран уже отказался передавать Киеву свои истребители.

Владимир Путин также сегодня, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме, заверил, что эти истребители будут гореть так же, как сейчас горят "Леопарды".

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Истребитель F-16. Техникум Марка Солонина
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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