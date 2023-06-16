Путин: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После своей речи на ПМЭФ президент России Владимир Путин спустился в президиум, где ответил на вопросы зала.

Темы касались внешней политики, экономики, СВО. Прозвучал и о украинском президенте Владимире Зеленском.

Путин подчеркнул, что недоволен действиями коллеги, и даже весьма жёстко высказался о нём.

"У меня много друзей евреев. И они говорят: "Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", — в частности, сказал российский лидер.

По его словам, вместо того, чтобы решить проблему за столом переговоров и спасать собственных граждан, Зеленский продолжает вестись на американские уговоры и продолжает воевать.

Путин сказал, что есть данные, что глава Украины прикрывает так разные схемы обогащения.

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