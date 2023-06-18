Украинские боевики пошли в атаку на Запорожском направлении. Бои в городе Орехово военные корреспонденты уже прозвали "мясорубкой" из-за жёстких столкновений. Однако это не помешало российским медикам спасти командира ВСУ, который попал в плен.
Командование украинской армии бросило своих солдат в районе Орехова без поддержки военной техники. Подразделение состояло из 120 человек, выжили только трое, сообщили военкоры "Русской весны". Раненый командир признался, что их специально пускают "на мясо".
"Танки "Леопарды" в вашем подразделении есть?" — спросил его военкор.
"У нас ничего нет", — ответил украинец.
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