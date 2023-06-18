"Русская весна": из 120 боевиков ВСУ выжили только три солдата в Ореховской мясорубке

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики пошли в атаку на Запорожском направлении. Бои в городе Орехово военные корреспонденты уже прозвали "мясорубкой" из-за жёстких столкновений. Однако это не помешало российским медикам спасти командира ВСУ, который попал в плен.

Фото: rusvesna.su

Командование украинской армии бросило своих солдат в районе Орехова без поддержки военной техники. Подразделение состояло из 120 человек, выжили только трое, сообщили военкоры "Русской весны". Раненый командир признался, что их специально пускают "на мясо".

"Танки "Леопарды" в вашем подразделении есть?" — спросил его военкор. "У нас ничего нет", — ответил украинец.