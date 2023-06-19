Кедми: Когда Путин решит ответить, для Запада уже всё будет совсем поздно

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штаты с союзниками пытаются выявить предел терпения русских, который определит Владимир Путин.

Фото: listaj.ru

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми, отметив, что после ответа России для Запада всё уже будет поздно.

Кремль в 2022 году довёл Запад до истерики, когда показал свою устойчивость к внешнему давлению. США и их евросоюзники рассчитывали "похоронить" экономику России санкциями и изолировать её во внешней политике. Но экономическая прочность РФ налицо, а риск применения самого лучшего оружия в мире вполне реален, если Вашингтон с "вассалами" перейдут красную черту. Всё это вызывает у Запада недоумение и панику, отметил эксперт.

По его словам, предел русского терпения знает только Путин, но раскрывать его он не станет. Если враги РФ перейдут определённую черту, отыграть назад будет невозможно.

"До какой черты они могут дойти, знает только один человек, который, на ваше счастье, сидит в Кремле. Когда они поймут, что перешли границу, для них будет поздно. А когда — это не для публичного обсуждения", — рассказал Кедми на программе "Соловьев LIVE".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.