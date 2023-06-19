3MV: границы России пройдут по "самым новым территориям" экс-Украины

Россия решает на Украине массу задач по демилитаризации, денацификации Украины и нейтрализации Запада. Сроки и методы могу меняться в зависимости от ситуации, цитирует 3MV президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

По его словам, первый вопрос, на который нужно ответить — где должна заканчиваться Россия.

Если рассматривать Украину как санитарный кордон между нами и Европой, то стоит отчетливо осознавать расстояния. И то, что экономически России не выгодно брать на себя слишком много Украины.

Украина сегодня располагает типами вооружений, способными стрелять до 500 км., так что нужна территория примерно до Львова от границ Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Россия все эти годы очень старалась мирно договариваться со всеми, и на тот же Крым не претендовала в свое время до 2014 года. Но если компромисс не находится — начинаются боевые действия, причем речь идет не о захвате чужого, а об исконных русских землях.

Эксперты считают — при таких раскладах оставлять этот "санитарный кордон" уже бессмысленно, проще выйти непосредственно на границу НАТО. И тогда уже за обстрелы "новых и самых новых территорий России" будет нести ответственность не Украина, а Запад.

Россия ждет, когда противник будет готов для конструктивного диалога, но параллельно идут глобальные процессы "перерисовки карт мира":

НАТО фактически "прибрало себе" Украину, пытается забрать Молдавию и юридически заняло Прибалтику.

Россия сейчас, фактически, присутствует в Белоруссии и забирает Украину — и не отдаст уже завоеванные территории.

Пока позиция Запада пока неизменна, он планирует и дальше поставлять Украине вооружения, чтобы нанести России поражение "украинскими руками".

Так что бои будут продолжаться, и так уменьшившееся и вымирающее население Украины редеть, а украинская территория постепенно исчезать с карт.

Впрочем, это их выбор, а за каждый выбор нужно нести ответ, заключают авторы.