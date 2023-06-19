Бойцы 255-го полка захватили опорный пункт украинской армии в районе населённого пункта Марьинка при помощи одной уловки. В распоряжении солдат ВС РФ оказался танк противника. Бойцы начинили его шестью тоннами тротила и отправили обратно на автопилоте.
Боевая машина не доехала до позиции ВСУ 100 метров, поскольку подорвалась на мине. Детонация произошла в результате выстрела РПГ.
"Опорный пункт теперь наш, испугавшись чудовищного взрыва, украинцы сбежали", — цитирует слова военных novostivolgograda.ru.
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