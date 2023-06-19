Вместе преодолеваем боль: госпитальные истории

Студент Первого казачьего университета, хуторской атаман, казачий священник или прихожанин, сотрудник Всероссийского казачьего общества — все они сегодня в одной связке с врачом, медсестрой, санитаркой — ухаживают за ранеными, собирают и отправляют в госпитали гуманитарную помощь, организуют встречи родных с бойцами. Человеческое измерение специальной военной операции, пожалуй, самое ценное.

Все, в ком болит сердце за ребят, находятся рядом, помогают преодолеть боль и отчаяние. Никто не выбирает, кому протянуть руку — казаку или не казаку, солдату или офицеру.

— Хоть генерал, хоть рядовой — для меня все равны, — говорит одна из медсестер.

Общая победа — это первые шаги после тяжелейшего ранения. Улыбка. Вдруг появившееся желание затянуть песню. Казачью.

— После встречи с "костлявой" сердце просит музыки вдвойне, — хитро прищуривается боец.

И по просьбе раненых устраивается импровизированный концерт — прямо в палате. Неожиданный дуэт артистов казачьего ансамбля и пациентов встречают аплодисментами все в отделении — и медперсонал, и больные. Для музыкантов такие визиты — возможность выразить поддержку ребятам в госпиталях, сказать сердечное "спасибо" за их мужество. Для пациентов — душевный подъем. Хотя надо отдать должное тем, кто сегодня на больничных койках, — их невероятной выдержке, стальному характеру. И юмору.

В одной из палат военного госпиталя лежит сапер. Человек, для которого смертельный риск — ежедневная работа. Парень родился в рубашке. Но теперь без ноги.

— Всего-то! — смеется над собой Артем. — Вот сапоги жалко, новые совсем были сапоги, пару раз и успел надеть. В клочья сапоги! А нога что? Что-нибудь к ней да прирастет!

— Этих пацанов ничем не возьмешь, они смерти в лицо смотрели, смеясь, — говорит доктор, которого бойцы по-детски зовут "Витаминыч". Просто отчество Вениаминович трудно выговорить.

Как факт — фото, которое хранит в телефоне донской казак Сергей с позывным "Тренер". Он улыбается на операционном столе полевого госпиталя спустя три часа после прилета мины. И рукой показывает знак "Победа", несмотря на невыносимую боль.

Проезжая на коляске по коридору, Сергей бросает взгляд на тренажеры. Он — профессиональный спортсмен, тренер по рукопашному бою. Ноги — это его все. И их ему спасут. Доктора и казачье сообщество — в одной связке. У них нет выбора. И те, и другие говорят: "Делаем и будем делать все возможное и невозможное". Для "Тренера" — Сергея из Ростова-на-Дону, "Тарана" — Анатолия из Пятигорска, "Дейла" — Сергея из села Русское Ставропольского края, "Татарина" — Артема со Смоленщины.

…В парке на территории военного госпиталя есть памятник. Это Ника. Знак для всех ребят, которые проезжают или проходят мимо. Останавливаются. Задумываются. А потом, стиснув зубы, тренируются в спортзале — он тут же, на этаже. Долго лежать в больничной палате никто из них не собирается, не в характере этих пацанов. Многие снова рвутся на фронт.

…И снова суббота. Девчонки и мальчишки едут в госпиталь, немного переживая за надломленное в дороге домашнее печенье: "Зато надежды наши несломленные — ребята обязательно поднимутся".

А те, кто постарше, добавляют:

— Теперь наш храм и там — в госпитале.